La nouvelle génération de médicaments de Lilly montre une perte de poids plus importante que le Zepbound dans un essai de phase avancée

L'essai sur le rétatrutide montre la perte de poids la plus importante à ce jour

Lilly déclare que les départs de l'essai sont dus à la perte de poids excessive perçue

Le rétatrutide présente des effets secondaires cutanés élevés

Par Christy Santhosh et Sriparna Roy Eli Lilly LLY.N a déclaré jeudi que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité a aidé les patients à perdre en moyenne 28,7 % de leur poids lors d'un essai en phase finale, surpassant son médicament phare Zepbound et renforçant l'avance de l'entreprise sur le marché à croissance rapide.

Le marché mondial de l'obésité a bondi ces dernières années en raison de la forte demande de médicaments à base de GLP-1 tels que Zepbound et NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk, ce qui a incité les fabricants de médicaments à investir massivement dans des traitements de nouvelle génération susceptibles d'entraîner une perte de poids plus rapide, plus profonde ou plus durable.

Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, a déclaré qu'il s'agissait de la "perte de poids la plus importante à ce jour", ajoutant qu'elle pourrait surprendre les investisseurs par l'ampleur de la réduction de poids démontrée.

Le rétatrutide, médicament injecté une fois par semaine, est conçu pour imiter l'action de l'hormone GLP-1, qui aide à réguler la glycémie, à ralentir la vidange de l'estomac et à diminuer l'appétit.

Lilly, dans son premier rapport d'essai de phase avancée, a déclaré que la dose la plus élevée du médicament permettait une perte de poids allant jusqu'à 71,2 livres en moyenne après 68 semaines, ainsi qu'un soulagement substantiel des douleurs articulaires profondes chez les participants souffrant d'obésité et d'ostéoarthrite du genou.

L'ABANDON DE L'ESSAI EST ATTRIBUÉ À UNE PERTE DE POIDS EXCESSIVE

Lilly a déclaré que la perte de poids excessive perçue, en particulier chez les personnes ayant un indice de masse corporelle inférieur (BMI) au début de l'étude, était à l'origine de la décision de certains patients de quitter l'étude.

Environ 18,2 % des patients ayant reçu la dose la plus élevée ont abandonné l'essai, contre 4 % pour le placebo. Parmi les personnes dont l'IMC était supérieur à 35, le taux d'abandon était de 12,1 % pour la dose la plus élevée, contre 4,8 % pour le placebo.

Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan, a déclaré que la tolérabilité du rétatrutide était un peu moins bonne dans l'essai que ce qui avait été rapporté pour Zepbound, mais il a ajouté que cela n'était "pas surprenant".

Dans l'ensemble, les effets secondaires étaient conformes à ceux généralement observés dans les essais de traitement de la perte de poids, a déclaré la société, y compris les problèmes gastro-intestinaux tels que les nausées, la diarrhée, la constipation et les vomissements.

La dysesthésie, une sensation cutanée anormale, a été observée chez 20,9 % des patients ayant reçu la dose la plus élevée.

Evan Seigerman a déclaré que les taux de dysesthésie étaient "élevés" et qu'il attendait la présentation de données complètes pour mieux évaluer la gravité de ces événements.

Les actions de Lilly, qui est devenu le mois dernier le premier fabricant de médicaments à atteindre une valeur de 1 000 milliards de dollars , ont augmenté de 2,5 % dans les échanges de la matinée.

"Lilly n'a pas beaucoup progressé aujourd'hui, ce qui confirme que le profil général du rétatrutide dans cette étude semble en effet quelque peu mitigé, par rapport à ses attentes", a déclaré David Evans, analyste chez Kepler Cheuvreux.

IMPACT SUR LA DOULEUR AU GENOU

Lilly a déclaré qu'une analyse post-hoc des données a montré que les scores de douleur des participants ont été réduits jusqu'à une moyenne de 4,5 points, avec plus d'un patient sur huit exempt de douleur au genou à la fin de l'essai.

L'entreprise a déclaré jeudi que sept essais de phase avancée évaluant le médicament dans l'obésité et le diabète de type 2 devraient être achevés en 2026.

"Pour Lilly, il s'agit probablement d'un autre médicament à succès avec une longue durée de brevet et qui s'ajoute à une gamme complète de solutions que les médecins peuvent adapter aux besoins individuels des patients", a déclaré Kevin Gade, directeur de l'exploitation chez Lilly Bahl and Gaynor, actionnaire de Lilly.

Le rétatrutide active trois récepteurs hormonaux - GLP-1, GIP et glucagon - ce qui lui vaut le surnom de "triple G". Les médicaments amaigrissants triple G devraient permettre une perte de poids plus importante que les générations précédentes en combinant la suppression de l'appétit, le contrôle de la glycémie et l'augmentation de la combustion des calories.

L'entreprise concurrente Novo développe également un candidat médicament pour la perte de poids "triple G", UBT251 , après avoir obtenu les droits mondiaux de United Laboratories International 3933.HK , basée en Chine, pour prendre la suite du semaglutide, son médicament très populaire vendu sous les noms d'Ozempic et de Wegovy.

Le rétatrutide a suscité d'importantes attentes de la part des investisseurs après que les données recueillies à mi-parcours ont démontré une perte de poids de 24,2 % après 48 semaines, surpassant les résultats obtenus avec d'autres médicaments contre l'obésité.

Des essais ont montré que Wegovy et Zepbound entraînaient une perte de poids d'environ 15 % et 20 % ou plus.