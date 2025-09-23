 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La nouvelle Constitution largement approuvée en Guinée, selon des résultats provisoires
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 10:09

Les électeurs en Guinée ont approuvé à une écrasante majorité une nouvelle Constitution susceptible de permettre à Mamadi Doumbouya, parvenu au pouvoir à la suite d'un coup d'Etat en 2021, de se présenter à une élection présidentielle, montrent des résultats provisoires publiés lundi soir.

Le texte soumis à référendum dimanche a recueilli 90,6% de votes favorables et 9,4% de votes contre, a dit aux journalistes la directrice générale des élections, Djénabou Touré, sur la base d'environ 91% de bulletins dépouillés.

Aucune estimation officielle de la participation n'a été fournie mais plus de 4,8 millions de votes ont été recensés sur un total de plus de 6,6 millions d'électeurs inscrits, ce qui donnerait une participation supérieure à 70% malgré les appels au boycott de l'opposition.

La charte de transition adoptée après le coup d'Etat de 2021 ayant renversé le président Alpha Condé interdit aux membres du gouvernement provisoire de se présenter à des élections.

Cette interdiction ne figure pas dans le projet de Constitution soumis à référendum.

Une élection présidentielle est censée avoir lieu en décembre. Mamadi Doumbouya n'a pas encore dit s'il comptait se présenter.

(Rédaction de Guinée et Robbie Corey-Boulet, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)

