La nouvelle compagnie privée de trains Proxima commande 12 TGV Alstom pour 850 M EUR

Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé jeudi avoir reçu une commande pour 12 TGV de nouvelle génération, ainsi que 15 ans de maintenance, de la part de la nouvelle compagnie de trains française Proxima, pour un montant de "près de 850 millions d'euros".

Alstom "va livrer à Proxima 12 trains à très grande vitesse Avelia Horizon (le TGV M, NDLR) et assurer 15 années de maintenance sur les lignes de la façade Atlantique", où Proxima souhaite lancer des liaisons d'ici à la fin des années 2020, précise l'industriel dans un communiqué.

"Les premières livraisons sont attendues en 2028", indique Alstom.

Proxima a l'intention de relier Nantes, Bordeaux, Rennes et Angers à Paris et entend proposer à terme 10 millions de nouvelles places de train à grande vitesse sur l'axe atlantique.

La société a été fondée par Rachel Picard, patronne des TGV à la SNCF jusque début 2020, et Timothy Jackson, qui a dirigé les activités de la RATP en Grande-Bretagne et en Irlande, mais aussi fondé Alpha Trains, une société de location de matériel roulant.

Les trains Avelia Horizon - le modèle du TGV M que la SNCF doit mettre en service au second semestre 2025 - sont des trains à deux niveaux avec plus de sièges que dans les TGV actuels, et dans lesquels Proxima prévoit de proposer des aménagements spécifiques pour se distinguer de la SNCF.

Pour financer le projet, le fonds Antin Infrastructure Partners a annoncé apporter un investissement d'un milliard d'euros, qui servira en partie à l'achat des trains.

Par cet investissement, Antin Infrastructure Partners est devenu actionnaire de Proxima.

La maintenance sera assurée au centre de maintenance de Lisea, en cours de construction près de Bordeaux, à Marcheprime.