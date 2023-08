La note de crédit de Casino est placée en «défaut limité» par Moody’s

- L’agence d'évaluation Moody’s a apposé vendredi la mention «défaut limité" à la note «C» de probabilité de défaut du distributeur en difficulté Casino. Cette décision intervient alors que le groupe s’est retrouvé en situation de défaut concernant le paiement d’un coupon qui était dû le 17 juillet 2023, associé à une souche obligataire émise fin 2020 pour un montant de 400 millions d’euros et arrivant à échéance en janvier 2026. Fin juillet dernier, Casino a signé un accord de principe pour la restructuration de sa dette avec ses principaux créanciers et un groupement constitué d’EP Global Commerce (EPGC), une société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, de Fimalac, la société d’investissement de l’homme d’affaires français Marc Ladreit de Lacharrière, et du fonds d’investissement britannique Attestor. Cet accord prévoit l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée en octobre prochain, dans un contexte de dégradation des résultats du propriétaire des enseignes Franprix et Monoprix.A la Bourse de Paris, l’action Casino s’est montrée volatile ces derniers jours, s’envolant de 13,6% le 16 août avant d’abandonner 3,9% le lendemain. Elle a rebondi de 36% depuis un plus bas historique inscrit le 1er août dernier à 2,31 euros. A lire aussi: Le choix de la raison s’impose chez Casino

Dimitri Delmond