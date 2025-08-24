La Norvège va fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne

Le gouvernement norvégien a annoncé dimanche son intention de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne pour une valeur d'environ sept milliards de couronnes norvégiennes (696,12 millions de dollars).

"Avec l'Allemagne, nous veillons désormais à ce que l'Ukraine reçoive des systèmes de défense aérienne puissants", souligne le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Store, dans un communiqué. "L’Allemagne et la Norvège travaillent en étroite collaboration pour soutenir l’Ukraine dans sa lutte pour défendre le pays et protéger la population civile contre les attaques aériennes russes." La Norvège et l'Allemagne financent deux systèmes Patriot, équipés de missiles. La Norvège contribue également à l'acquisition d'un radar de défense aérienne auprès du fabricant allemand Hensoldt HAGG.DE et de systèmes de défense aérienne de Kongsberg KOG.OL .

(1 $ = 10,0558 couronnes norvégiennes)

(Reportage de Harshita Meenaktshi à Bengalore Version française Elizabeth Pineau )