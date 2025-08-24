 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 969,69
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Norvège va fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne
information fournie par Reuters 24/08/2025 à 09:28

Le gouvernement norvégien a annoncé dimanche son intention de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne pour une valeur d'environ sept milliards de couronnes norvégiennes (696,12 millions de dollars).

"Avec l'Allemagne, nous veillons désormais à ce que l'Ukraine reçoive des systèmes de défense aérienne puissants", souligne le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Store, dans un communiqué. "L’Allemagne et la Norvège travaillent en étroite collaboration pour soutenir l’Ukraine dans sa lutte pour défendre le pays et protéger la population civile contre les attaques aériennes russes." La Norvège et l'Allemagne financent deux systèmes Patriot, équipés de missiles. La Norvège contribue également à l'acquisition d'un radar de défense aérienne auprès du fabricant allemand Hensoldt HAGG.DE et de systèmes de défense aérienne de Kongsberg KOG.OL .

(1 $ = 10,0558 couronnes norvégiennes)

(Reportage de Harshita Meenaktshi à Bengalore Version française Elizabeth Pineau )

Guerre en Ukraine
Défense

Valeurs associées

HENSOLDT
86,550 EUR XETRA +3,65%
KONGSBERG GRUPPE
294,750 NOK LSE Intl +1,00%
KONGSBERG GRUPPE
392,200 NOK LSE Intl -1,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank