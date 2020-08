Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Norvège impose une quarantaine à l'arrivée de Grande-Bretagne, d'Autriche, de Grèce et d'Irlande Reuters • 19/08/2020 à 19:10









(Répétition titre) OSLO, 19 août (Reuters) - Une période d'isolement de dix jours sera imposée à partir du 22 août aux voyageurs arrivant en Norvège en provenance de Grande-Bretagne, d'Autriche, de Grèce et d'Irlande en raison de l'augmentation du nombre de cas de COVID-19, annonce mercredi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. La mesure s'appliquera également à ceux qui arrivent de Copenhague, la capitale du Danemark, précise-t-il. (Terje Solsvik, version française Jean-Philippe Lefief)

