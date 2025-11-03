La Norvège et NHIndustries, dirigée par Airbus, règlent leur différend concernant l'hélicoptère NH90, évitant ainsi un rare procès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Norvège a abandonné le contrat NH90 en 2022 en raison de retards et de problèmes de fiabilité

Oslo avait réclamé plus de 3 milliards de dollars au consortium dirigé par Airbus

L'accord évite un procès public rare dans l'industrie de la défense

Le NH90 a été critiqué pour ses retards et sa maintenance

(Une refonte avec un contexte et un historique supplémentaires) par Terje Solsvik, Gwladys Fouche et Tim Hepher

La Norvège et un trio de constructeurs aéronautiques européens ont accepté lundi de régler leurs demandes mutuelles de dommages et intérêts après que le pays de l'Otan a mis fin à une commande d'hélicoptères de chasse sous-marine NH90 retardés, mettant fin à un procès potentiellement embarrassant pour l'industrie de la défense.

NHIndustries et les propriétaires Airbus AIR.PA , Leonardo

LDOF.MI et GKN Fokker ont accepté de payer 305 millions d'euros (355,7 millions de dollars) en plus des 70 millions déjà payés et de reprendre les hélicoptères mis au rebut et les pièces détachées, ont déclaré les deux parties dans un communiqué commun.

Ce montant représente une fraction des 2,86 milliards d'euros réclamés par la Norvège, dont une partie était destinée à couvrir le coût de l'achat d'hélicoptères de remplacement fabriqués aux États-Unis, mais les entreprises ont accepté, dans le cadre de l'accord, de renoncer à leur propre demande de dommages-intérêts pour un montant de 730 millions d'euros.

UN ACCORD ÉVITE UN PROCÈS SUR LES HÉLICOPTÈRES DE CHASSE SOUS-MARINE NH90

L'accord, qui confirme des informations rapportées plus tôt par Reuters , est intervenu une semaine avant le début prévu de cinq mois d'audiences à Oslo dans ce qui était considéré comme une affaire exceptionnellement sensible, alors que l'OTAN se réarme pour contrer les menaces sous-marines dans le nord de l'Europe.

La Norvège surveille pour l'OTAN une zone de 2 millions de kilomètres carrés (772 000 miles carrés) dans l'Atlantique Nord. La flotte russe du Nord est basée sur la péninsule de Kola, une zone de l'Arctique limitrophe de la Norvège.

L'hélicoptère NH90 de l'armée et de la marine a volé pour la première fois il y a près de 30 ans et constitue l'un des projets d'armement phares de l'Europe. Il est doté des premières commandes entièrement informatisées pour un hélicoptère militaire, mais il a fait l'objet de critiques concernant les retards et la maintenance.

L'accord met fin à une saga d'approvisionnement qui a duré près d'un quart de siècle, depuis que la Norvège a commandé 14 NH90 en 2001 afin de disposer d'une flotte unifiée de garde-côtes et de frégates navales.

En 2022, la Norvège a déclaré qu'elle annulerait le NH90 en raison de retards et de problèmes de maintenance et qu'elle demanderait un remboursement au consortium, qui a qualifié cette démarche de "juridiquement infondée". En 2023, la Suède a menacé de faire de même et l'Australie a accéléré le retrait de sa propre flotte.

Le ministère norvégien de la défense a déclaré que les livraisons auraient dû être achevées à la fin de l'année 2008, mais qu'il avait été confronté à plus d'une décennie de retards et de pièces manquantes, ce qui avait entravé les opérations.

LA NORVÈGE AFFIRME QUE LES PROBLÈMES DU NH90 ÉTAIENT "PRESQUE SANS PRÉCÉDENT"

Les préparatifs d'un procès public très attendu qui débutera le 10 novembre, y compris les dispositions relatives au traitement des documents classifiés, ont été poursuivis après l'échec des tentatives de médiation.

Bien que certaines audiences soient censées se dérouler à huis clos, l'affaire devrait mettre en lumière d'importantes lacunes après qu'un rapport de l'État a qualifié les problèmes du NH90 de "presque inégalés dans tout autre contrat de fabrication d'équipement militaire".

Le premier hélicoptère partiellement achevé a été livré avec six ans de retard et ce n'est que 16 ans après la signature du contrat que le premier appareil entièrement opérationnel a été déployé, soit avec 12 ans de retard sur le calendrier prévu, a déclaré le gouvernement dans sa plainte.

Au moment où le contrat a été annulé en 2022, la Norvège n'obtenait en moyenne que 100 heures de vol par an de ses hélicoptères NH90, alors qu'elle s'était fixé un objectif de 400 heures par an, a ajouté le gouvernement.

La demande de la Norvège incluait 2,1 milliards d'euros pour couvrir l'achat de Seahawks de remplacement auprès de Sikorsky

LMT.N de Lockheed Martin, selon les documents examinés par Reuters.

Dans sa demande reconventionnelle, NHIndustries a reconnu que le projet avait rencontré des difficultés et en a partiellement imputé la responsabilité à des retards dans l'approbation des spécifications. Les exigences de la Norvège incluent un fonctionnement fiable dans des conditions météorologiques difficiles le long de la plus longue côte d'Europe.

NHIndustries a toutefois qualifié le montant de la demande de "scandaleusement exagéré" et a fait remarquer que certains des hélicoptères avaient été utilisés pendant des années.

NHIndustries a déclaré qu'elle avait pris le virage de la disponibilité du NH90 et qu'elle préparait des versions améliorées.

