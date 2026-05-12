La Norvège est confrontée à un dilemme concernant la transparence des désinvestissements éthiques du fonds souverain, déclare le ministre des Finances

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* La Commission réexamine les lignes directrices éthiques du fonds

* Des recommandations sont attendues à l'automne

* Les ONG craignent un affaiblissement des règles éthiques du fonds

* Stoltenberg: le Parlement souhaite que les règles éthiques soient maintenues

* Mais expliquer les raisons des désinvestissements est un dilemme, dit-il

(Ajout d'un commentaire de la commission dans l'avant-dernier paragraphe) par Gwladys Fouche

Lorsque le fonds souverain norvégien de 2.200 milliards de dollars — le plus important au monde — vend les actions d'une entreprise pour des raisons éthiques, doit-il en expliquer les raisons? Cette question apparemment simple est devenue un dilemme pour ses gardiens, a déclaré le ministre des Finances à Reuters, alors qu'une commission gouvernementale réexamine les règles qui ont fait de ce fonds une référence mondiale en matière d'investissement éthique.

« Il ne s'agit pas seulement de se désinvestir, il faut publier une raison », a déclaré Jens Stoltenberg lors d'une interview.

« Je constate que cela crée certains dilemmes. C’est pourquoi je me réjouis que nous ayons une commission chargée non seulement d’évaluer si nous devons procéder à des désinvestissements, mais aussi d’examiner le raisonnement susceptible de contribuer à renforcer l’impact (d’un désinvestissement). »

Le fonds souverain créé dans les années 1990 est régi par des directives éthiques fixées par le Parlement qui lui interdisent, entre autres, d’investir dans des entreprises qui bafouent les droits de l’homme ou polluent l’environnement.

Les organisations de la société civile craignent que la commission, qui doit présenter ses recommandations à l’automne, n’assouplisse ces règles pour apaiser le président américain Donald Trump.

En novembre , le Parlement a voté la suspension des désinvestissements éthiques du fonds et ordonné la révision des lignes directrices à la suite d’un examen minutieux de la part des États-Unis concernant le désinvestissement du fonds de la société américaine Caterpillar CAT.N en raison de l’utilisation de ses bulldozers à Gaza et en Cisjordanie occupée.

Certains politiciens de l'opposition ont déclaré que la suspension et la révision étaient motivées par la crainte de contrarier Trump, étant donné que plus de la moitié des actifs du fonds se trouvent aux États-Unis et risqueraient d'être saisis par les autorités américaines. Le gouvernement norvégien nie catégoriquement cette affirmation.

INQUIÉTUDE

La remise en question de la transparence des désinvestissements éthiques du fonds a sonné l'alarme parmi les groupes de la société civile, qui affirment qu'elle constitue une source d'information essentielle tant pour le grand public que pour les investisseurs.

Avant la suspension, un organisme de surveillance éthique indépendant, le Conseil d'éthique, formulait des recommandations de désinvestissement et les transmettait au conseil d'administration de la banque centrale, qui avait le dernier mot. Le conseil d'administration avait tendance à suivre les recommandations du Conseil d'éthique, mais pas toujours.

Une fois que le fonds se désengageait d’une entreprise, le Conseil publiait l’intégralité de sa recommandation, y compris son raisonnement, fondé sur des mois – parfois des années – d’enquêtes, offrant ainsi une source d’information unique pour le public et les autres investisseurs, tant au niveau national qu’international.

« La force du fonds réside dans le fait qu’il est public et que le Conseil d’éthique a fourni des justifications et une documentation aussi exhaustives pour étayer ses recommandations », a déclaré Ingunn Eriksen, conseillère au sein du syndicat norvégien Fagforbundet.

« Si cette transparence disparaît, il sera très difficile pour les autres investisseurs d’en tirer des enseignements », a-t-elle ajouté.

AUCUN DÉSINVESTISSEMENT PUBLIC

Depuis la suspension, toutes les recommandations ont été transmises à l'opérateur du fonds, Norges Bank Investment Management (NBIM), sans qu'aucun désinvestissement n'ait été effectué.

Si le système actuel perdure, a déclaré Lucy Brooks, conseillère en finance durable au sein du groupe environnemental Framtiden I Vaare Hender (Future in our Hands), cela signifierait une diminution des désinvestissements éthiques par d’autres investisseurs à l’échelle mondiale.

« Au niveau international, ce serait une perte énorme car personne d’autre ne le fait », a-t-elle déclaré à Reuters.

« Même les fonds de pension danois, qui sont plutôt doués pour exclure les producteurs de combustibles fossiles et d’autres entreprises, s’appuient sur ce que dit le fonds (Norwegian). Il a été un phare en matière d’information et de transparence. »

MESURE NÉCESSAIRE

M. Stoltenberg a déclaré qu’il était crucial de suspendre les désinvestissements éthiques, car le fonds finance 25 % des dépenses publiques à un moment où une part importante de sa valeur dépend d’une poignée d’entreprises, principalement des géants technologiques américains tels que Nvidia NVDA.O , Meta

META.O ou Amazon AMZN.O , dont le fonds pourrait devoir se désinvestir s’il y avait une recommandation en ce sens.

« Dans ce cas, nous ne serions plus un fonds indiciel à large spectre », a-t-il déclaré.

L'existence de ces règles éthiques ne semble toutefois pas remise en cause; M. Stoltenberg a déclaré que le Parlement y était unanimement favorable.

Le secrétariat de la commission a indiqué que celle-ci travaillait sur ses recommandations et qu'aucune conclusion n'avait encore été tirée. « Il est donc trop tôt pour faire des commentaires », a-t-il déclaré dans un e-mail adressé à Reuters.

Le directeur général du fonds, Nicolai Tangen, a refusé de commenter avant la publication des recommandations de la commission. Il a toutefois indiqué qu’une fois celles-ci publiées, le fonds se prononcerait sur le degré de transparence qu’il devrait adopter en matière de désinvestissement.