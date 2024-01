La Norges Bank rentre dans le rang

(AOF) - La BCE n'a pas été la seule Banque centrale à ne pas modifier sa politique monétaire la semaine dernière, la Banque du Canada et la Norges Bank ont fait de même. Cette dernière a maintenu jeudi inchangé son principal taux directeur à 4,5%, après une hausse inattendue de 25 points de base en décembre. La Norges Bank a précisé qu'il devrait rester à ce niveau « un certain temps ». Dans cette perspective, la livre norvégienne a gagné cette semaine un peu plus de 1% à 0,0885 euro.