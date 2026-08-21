La NHTSA ouvre une enquête sur près d'un million de pick-ups et de SUV GM en raison de craintes liées à des défaillances du moteur

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L'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête concernant 997 743 pick-ups et SUV General Motors GM.N , en raison de craintes liées à des défaillances du moteur.

Parmi ces véhicules figurent notamment la Cadillac Escalade, la Chevrolet Silverado 1500 et le GMC Yukon, des années-modèles 2021 à 2026 équipés de moteurs L87 de GM.

L'autorité de régulation de la sécurité automobile a indiqué avoir reçu 499 plaintes faisant état de défaillances du moteur, alors même que les véhicules avaient déjà fait l'objet d'une mesure corrective dans le cadre d'un précédent rappel.

GM avait lancé un rappel l'année dernière pour remédier aux défaillances du moteur sur le moteur L87 concerné. Le constructeur automobile de Détroit avait attribué ce problème à un fournisseur.

La NHTSA a indiqué que sa nouvelle analyse technique permettrait de poursuivre l’enquête sur les défaillances du moteur survenues après le rappel et d’évaluer l’efficacité des mesures correctives mises en place par GM.