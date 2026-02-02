La NHTSA étend son enquête à environ 1,3 million de pick-up Ford F-150 pour des problèmes de transmission

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré lundi qu'elle avaitélargi une enquête liée à la sécurité concernant 1,27 million de camionnettes Ford

F.N F-150 à la suite de rapports sur des rétrogradations inattendues avec blocage de la roue arrière.

L'enquête couvre les véhicules des années modèles 2015-2017, a précisé la NHTSA.

L'enquête fait suite à une évaluation préliminaire que l'agence a ouverte le 21 mars de l'année dernière, après avoir reçu des plaintes concernant les pick-up Ford F-150 2015-2017 équipés de la transmission "6R80".

Le régulateur américain de la sécurité automobile a déclaré que des propriétaires avaient signalé que les camions rétrogradaient brusquement sans avertissement ni intervention du conducteur, provoquant une décélération soudaine et, dans certains cas, un bref blocage des roues arrière ou un dérapage, ce qui augmentait le risque d'accident.

Dans sa réponse à la demande d'informations de la NHTSA, Ford a déclaré que le défaut présumé des F-150 2015-2017 diffère du problème qui a entraîné quatre rappels de sécurité couvrant les modèles 2011-2014.

Ford a ajouté que les rappels précédents étaient dus à des problèmes de fabrication d'une pièce fournie par un fournisseur externe, ce qui a entraîné la perte de signaux d'un capteur de vitesse.

Sur les véhicules plus récents, le constructeur automobile a indiqué que le problème pouvait être dû à l'usure des connexions électriques au fil du temps en raison de la chaleur et des vibrations, entraînant une perte de signal d'un autre capteur de transmission.

L'Office of Defects Investigation (ODI) de la NHTSA a déclaré que des tests préliminaires avaient également identifié un risque supplémentaire, montrant qu'une perte intermittente du signal TRS pouvait amener un véhicule en marche arrière en côte à passer au point mort et à rouler vers l'avant.

L'ODI a indiqué qu'il avait ouvert une analyse technique afin de mener des essais supplémentaires et d'examiner d'autres données techniques.