La NHTSA annonce que BMW va rappeler 36 922 véhicules aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BMW BMWG.DE va rappeler 36 922 véhicules aux États-Unis en raison d'un mouvement involontaire du volant lorsque le véhicule est à l'arrêt, a annoncé vendredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).