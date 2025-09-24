La NFL veut accélérer la renégociation des droits de télévision dès l'année suivante, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La NFL pourrait commencer à renégocier ses accords de droits médiatiques dès l'année prochaine, quatre ans avant la clause d'option de l'accord actuel, a rapporté CNBC mercredi.

La ligue a besoin de l'accord de ses partenaires médiatiques actuels - Disney DIS.N , NBCUniversal CMCSA.O , Paramount PSKY.O , Amazon AMZN.O et Fox FOXA.O - pour entamer des discussions sur tout nouvel accord, selon le rapport.