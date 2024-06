La néerlandaise Redevco débauche Veronica Gallo-Alvarez pour son bureau parisien

Veronica Gallo-Alvarez actuelle Head of Core European Funds , en charge des fonds européens et des stratégies multisectorielles dans l’immobilier commercial paneuropéen pour abrdn, rejoindra Redevco dès juillet 2024, en qualité de Head of Investment Management . Basée à Paris, elle intègre ainsi l'équipe dirigeante du gestionnaire immobilier, à la tête d’une équipe en charge des investissements, de la gestion des transactions, de la recherche d’opportunités et de la stratégie d’investissement.

L’arrivée de Veronica Gallo-Alvarez représente le quatrième recrutement de la foncière néerlandaise en 2024, avec Sasha Silver qui a rejoint la foncière en janvier en tant que Head of Global Client Group et Mark Beaumont en qualité de Managing Director Redevco Capital Partners, entité basée à Londres, dédiée à la gestion equity & dettes sur les marchés immobiliers. Plus récemment, la société a recruté David Garden en tant que Chief of Staff.

Actuellement en phase de croissance, Redevco se concentre sur quatre piliers : redévelopper les actifs retail (de commerce) pour en faire des actifs dynamiques à usage mixte et de qualité ( prime) ?; développer son portefeuille de retail parks ?; accroître sa présence sur les marchés pan-européen résidentiel et « living », ainsi que sur des investissements à caractères spécifiques.

D’importants projets sont aujourd’hui en cours à Londres (Oxford Street), Paris (rue de Rivoli, boulevard Haussmann) et Hambourg (Mönckebergstrasse), tandis que les développements résidentiels se situent principalement aux Pays-Bas (Amsterdam et Rotterdam).

La foncière gère plus de 300 actifs représentant une valeur totale en portefeuille d’environ 7,5 milliards d’euros.