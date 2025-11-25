La Nasa réduit les vols du Boeing Starliner après l'échec d'une mission habitée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Nasa réduit le nombre de vols du Starliner de six à quatre

Le Starliner effectuera jusqu'à trois vols d'astronautes

Les modifications du contrat font suite au développement irrégulier du Starliner

La Nasa a réduit lundi le nombre de missions d'astronautes dans le cadre du contrat Starliner de Boeing et a déclaré que la prochaine mission du vaisseau spatial vers la Station spatiale internationale se fera sans équipage, réduisant ainsi la portée d'un programme entravé par des problèmes d'ingénierie et dépassé par SpaceX d'Elon Musk.

La mésaventure la plus récente s'est produite lors du premier vol d'essai en équipage de Starliner en 2024, transportant les astronautes de la Nasa Butch Wilmore et Suni Williams. Plusieurs propulseurs du système de propulsion de Starliner se sont arrêtés pendant son approche de l'ISS.

L'agence spatiale américaine et Boeing BA.N discutent depuis des mois de l'avenir du programme Starliner, suite à l'incident qui a laissé l'équipage à bord de l'ISS pendant neuf mois.

Une porte-parole de Boeing a déclaré que l'entreprise restait engagée dans le programme.

Le contrat de Boeing dans le cadre du programme Commercial Crew de la Nasa, d'une valeur de 4,5 milliards de dollars, prévoyait six vols opérationnels post-certification transportant des astronautes vers et depuis l'ISS.

BAISSE DE LA VALEUR DU CONTRAT

La dernière modification réduit le nombre de vols du Starliner à quatre, dont un maximum de trois vols d'astronautes et un vol sans équipage en avril de l'année prochaine, a indiqué la Nasa dans un communiqué. Deux vols supplémentaires sont optionnels, a précisé l'agence.

Ces modifications ont réduit la valeur du contrat de Boeing de 768 millions de dollars, à 3,732 milliards de dollars, a déclaré un porte-parole de la Nasa.

La Nasa a déjà payé 2,2 milliards de dollars du contrat, selon l'examen des données contractuelles par Reuters.

La Nasa a choisi Boeing et SpaceX en 2014 pour construire et faire voler chacun des vaisseaux spatiaux pouvant transporter des astronautes américains vers et depuis l'ISS, en lançant le développement de deux capsules qui peuvent servir de sauvegarde l'une pour l'autre.

Alors que la capsule Dragon de SpaceX est devenue le principal moyen de transport des astronautes de la Nasa depuis sa première mission en équipage en 2020, le Starliner de Boeing a été pénalisé pendant des années par des retards, des défauts techniques et des dépassements de coûts.

"La sécurité reste notre plus grande priorité alors que nous nous concentrons sur la mission Starliner-1, qui intègre les conclusions et les enseignements tirés des précédents essais en vol et des tests effectués cet automne", a déclaré la porte-parole de Boeing.

"DES TESTS "RIGOUREUX

"La Nasa et Boeing continuent de tester rigoureusement le système de propulsion du Starliner en vue de deux vols potentiels l'année prochaine", a déclaré Steve Stich, directeur du programme Commercial Crew de la Nasa, dans un communiqué.

"Cette modification permet à la Nasa et à Boeing de se concentrer sur la certification du système en toute sécurité en 2026, d'effectuer la première rotation de l'équipage de Starliner lorsqu'il sera prêt, et d'aligner notre planification de vol en cours pour les futures missions de Starliner en fonction des besoins opérationnels de la station jusqu'en 2030."

Malgré les retards du Starliner, la Nasa a accordé ces dernières années à SpaceX des vols supplémentaires vers l'ISS avec Dragon, réservant ces missions jusqu'à la mise hors service de la station prévue en 2030 - ce qui soulève des questions quant à la capacité du Starliner à rivaliser avec SpaceX.

Boeing a dépensé plus de 2 milliards de dollars depuis 2016 pour le programme à prix fixe.

La Nasa a maintenu qu'elle avait besoin de deux vols américains vers l'ISS afin de ne pas dépendre uniquement des capsules russes, au cas où le Dragon de SpaceX serait cloué au sol. Boeing envisage le Starliner comme un vaisseau commercial pour les futures stations spatiales qui pourraient remplacer l'ISS, bien que ces arrangements soient encore loin.

La prochaine mission prévue pour avril 2026, connue sous le nom de Starliner-1, livrera du fret à l'ISS au lieu d'astronautes, a déclaré la Nasa.