La NASA indique que la mission Artemis III se déroule comme prévu, tandis que Blue Origin procède à la réparation de la rampe de lancement

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* Artemis III permettra de tester les manœuvres de rendez-vous et d'amarrage avec les modules d'atterrissage de SpaceX et de Blue Origin

* La NASA dispose de plans d'urgence au cas où le New Glenn de Blue Origin connaîtrait de nouveaux retards, a déclaré Isaacman

* M. Isaacman a exhorté les partenaires européens à combler les lacunes en matière de capacités plutôt que de reproduire les programmes lunaires américains

par Joe Brock

La NASA maintient le cap pour la mission Artemis III prévue l’année prochaine, un test crucial des procédures d’amarrage orbital et des modules d’alunissage nécessaires aux futurs alunissages habités, malgré l’explosion d’une fusée sans équipage de Blue Origin , survenue lors d’un essai sur la rampe de lancement en mai, a déclaré lundi l’administrateur de la NASA, Jared Isaacman.

Le programme Artemis, qui vise à renvoyer des astronautes sur la Lune en 2028, combine des engins spatiaux développés par la NASA avec des systèmes fournis par le secteur privé. La fusée Space Launch System de la NASA lancera un équipage à bord d’Orion, une capsule pour l’espace lointain construite par Lockheed Martin LMT.N , tandis que SpaceX d’Elon Musk SPCX.N et Blue Origin de Jeff Bezos développent des modules d’atterrissage conçus pour transporter les astronautes entre l’orbite lunaire et la surface de la Lune.

En prévision des futurs alunissages, la mission Artemis III servira de répétition en orbite terrestre basse. Quatre astronautes voleront à bord d’Orion et testeront les opérations de rendez-vous et d’amarrage avec des versions du Starship Human Landing System de SpaceX et du Blue Moon de Blue Origin.

"Nous continuons à planifier cela de très près", a déclaré Isaacman à Reuters lors du salon aéronautique de Farnborough, en référence au calendrier prévu pour 2027. "Les éléments sur lesquels la NASA exerce le plus grand contrôle, c’est-à-dire tout ce qui concerne le SLS et Orion, avancent extrêmement bien." Les deux modules d’alunissage ont connu des retards, et certains dirigeants du secteur doutent qu’ils soient prêts à temps pour une mission en 2027. Les inquiétudes se sont intensifiées en mai lorsqu’une fusée New Glenn de Blue Origin, sans équipage, a explosé lors d’un essai de mise à feu sur la seule rampe de lancement de l’entreprise en Floride. Blue Origin a déclaré qu’elle comptait achever les réparations et reprendre les vols d’ici la fin de l’année .

M. Isaacman a indiqué que la NASA disposait de plans d’urgence pour maintenir le programme d’atterrisseurs dans les délais prévus si New Glenn devait connaître de nouveaux retards.

"Le plan A consiste à procéder au lancement à bord de New Glenn, et ils disposent d’un an pour y parvenir. Je suis donc très confiant quant à leur capacité à y parvenir."

L'ENTRÉE EN BOURSE DE SPACEX, UN COUP DE POUCE POUR LA NASA La NASA suit également de près le prochain vol d’essai du Starship de SpaceX, prévu cette semaine , notamment les performances de ses moteurs Raptor et de son bouclier thermique, deux éléments essentiels pour rendre la fusée entièrement réutilisable. M. Isaacman a déclaré que l’introduction en bourse record de SpaceX, d’un montant de 75 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), réalisée en juin, pourrait profiter à la NASA en apportant des ressources supplémentaires à l’un de ses principaux sous-traitants.

"Nous avons un partenaire essentiel de la NASA qui dispose désormais d’une solide assise financière", a-t-il déclaré. "Plus ils ont de moyens et de ressources à mobiliser pour résoudre un problème, mieux c’est." Au salon aéronautique de Farnborough, la volonté de l’Europe d’affirmer sa souveraineté spatiale se heurte à la volonté de la NASA de devancer la Chine dans la course à la Lune. Alors que les gouvernements européens souhaitent réduire leur dépendance vis-à-vis de la technologie américaine, M. Isaacman a fait valoir que les alliés devraient se concentrer sur le comblement des lacunes en matière de capacités plutôt que sur la reproduction des programmes américains.

"Chaque contribution doit nous aider à atteindre notre objectif plus rapidement", a-t-il déclaré, remettant en question la nécessité pour l’Europe de construire son propre atterrisseur lunaire.

"Nous avons besoin que nos partenaires internationaux apportent leur contribution de manière à rendre la mission possible, sans que leurs efforts se chevauchent."