La Nasa envisage le lancement de la mission lunaire des astronautes le 6 mars après avoir passé un test clé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation d'un responsable de la Nasa et de détails dans les paragraphes 3 à 5) par Joey Roulette

Des responsables de la Nasa ont déclaré vendredi que l'agence visait le 6 mars pour le lancement de quatre astronautes autour de la lune et retour dans le cadre de sa mission Artemis II, après avoir surmonté les problèmes de ravitaillement de la fusée lors d'une deuxième répétition clé du lancement cette semaine, mais ont averti que les travaux préparatoires restants pourraient nécessiter plus de temps.

L'agence spatiale américaine a terminé jeudi soir une répétition de près de 50 heures du compte à rebours du lancement d'Artemis II, en alimentant la fusée avec quelque 730 000 gallons de propergol sans rencontrer les fuites d'hydrogène gênantes qui avaient entravé une première répétition le mois dernier, ont déclaré des responsables lors d'une conférence de presse.

Les responsables du programme Artemis se sont réjouis que la répétition générale, une simulation complète du compte à rebours du système de lancement spatial, se soit déroulée sans problème, mais ils ont indiqué que le travail restant à accomplir pourrait encore repousser la date du lancement dans la fenêtre de lancement du mois de mars de la Nasa.

"J'ai eu l'impression que la nuit dernière était une étape importante dans la conquête de notre droit de voler. Je me suis senti très bien et je suis très fier de l'équipe", a déclaré Charlie Blackwell-Thompson, directrice des lancements de la Nasa.

Il reste à tester le système d'interruption de vol de la fusée et à effectuer un examen approfondi de l'état de préparation au vol, une réunion d'une journée au cours de laquelle les responsables de l'agence vérifient à nouveau tout le matériel de la fusée et les procédures de la mission avant le décollage.