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La Nasa annule la station lunaire en orbite et la remplace par une base lunaire
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le chef de la Nasa, Jared Isaacman, a déclaré mardi que l'agence annulerait son projet de déploiement d'une station spatiale en orbite lunaire et utiliserait plutôt ses composants pour construire une base sur la surface de la lune, dans le cadre d'une série de changements apportés par le nouvel administrateur au programme lunaire phare de l'agence.

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