La NAR reporte la publication des ventes de logements existants du mois d'août au 25 septembre

La National Association of Realtors a annoncé mardi qu'elle reportait la publication de ses données sur les ventes de logements existants du mois d'août au jeudi 25 septembre à 10 heures EDT (1400 GMT).

NAR a déclaré que ce changement a été fait "pour accommoder ceux qui observent Rosh Hashanah."

La publication des données était précédemment prévue pour le 23 septembre.