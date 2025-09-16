La NAR reporte la publication des ventes de logements existants du mois d'août au 25 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La National Association of Realtors a annoncé mardi qu'elle reportait la publication de ses données sur les ventes de logements existants du mois d'août au jeudi 25 septembre à 10 heures EDT (1400 GMT).
NAR a déclaré que ce changement a été fait "pour accommoder ceux qui observent Rosh Hashanah."
La publication des données était précédemment prévue pour le 23 septembre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer