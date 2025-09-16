 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 815,86
-1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La NAR reporte la publication des ventes de logements existants du mois d'août au 25 septembre
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La National Association of Realtors a annoncé mardi qu'elle reportait la publication de ses données sur les ventes de logements existants du mois d'août au jeudi 25 septembre à 10 heures EDT (1400 GMT).

NAR a déclaré que ce changement a été fait "pour accommoder ceux qui observent Rosh Hashanah."

La publication des données était précédemment prévue pour le 23 septembre.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank