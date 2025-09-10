 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 770,00
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La montée en puissance d'Oracle stimule les fabricants de puces américains alors que l'optimisme à l'égard de l'IA s'accroît
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 17:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

10 septembre - ** Les actions des fabricants de puces américains augmentent après qu'Oracle ORCL.N ait déclaré qu'elle s'attendait à ce que les revenus comptabilisés de son activité d'infrastructure en nuage dépassent les 500 milliards de dollars ** Les actions d'ORCL ont bondi de 42,6 % pour atteindre un niveau record de 344,45 $, ce qui place les actions sur la bonne voie pour rejoindre le club des billions de dollars

** Nvidia NVDA.O augmente de 4,5 %, Advanced Micro Devices AMD.O de 3,5 %, Broadcom AVGO.O bondit de 10 % pour atteindre un record de 369,57 $, tandis que son concurrent CoreWeave CRWV.O ajoute 20 % ** Les analystes de BofA Global Research affirment qu'ORCL "tire parti d'un certain nombre d'avantages dans ses activités de logiciels et de matériel cloud pour attirer les plus grandes entreprises d'IA, notamment OpenAI, xAI, Meta, NVIDIA et AMD", ce qui l'aide à conquérir des parts de marché dans le calcul de l'IA

** BofA estime que le secteur des applications d'IA atteindra 155 milliards de dollars d'ici 2030

** Les actions d'Oracle ont grimpé en flèche grâce à l'optimisme concernant les revenus liés à l'IA, envoyant un message fort au marché dans son ensemble selon lequel la révolution technologique est toujours en pleine effervescence" - Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell ** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a augmenté de près de 20 % depuis le début de l'année grâce aux mouvements de la séance

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
160,7500 USD NASDAQ +3,16%
BROADCOM
369,6200 USD NASDAQ +9,79%
COREWEAVE
118,9100 USD NASDAQ +18,65%
NVIDIA
177,4451 USD NASDAQ +3,91%
ORACLE
337,670 USD NYSE +39,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 17:49:58.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 17:49:58.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

