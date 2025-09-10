La montée en puissance d'Oracle stimule les fabricants de puces américains alors que l'optimisme à l'égard de l'IA s'accroît

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

10 septembre - ** Les actions des fabricants de puces américains augmentent après qu'Oracle ORCL.N ait déclaré qu'elle s'attendait à ce que les revenus comptabilisés de son activité d'infrastructure en nuage dépassent les 500 milliards de dollars ** Les actions d'ORCL ont bondi de 42,6 % pour atteindre un niveau record de 344,45 $, ce qui place les actions sur la bonne voie pour rejoindre le club des billions de dollars

** Nvidia NVDA.O augmente de 4,5 %, Advanced Micro Devices AMD.O de 3,5 %, Broadcom AVGO.O bondit de 10 % pour atteindre un record de 369,57 $, tandis que son concurrent CoreWeave CRWV.O ajoute 20 % ** Les analystes de BofA Global Research affirment qu'ORCL "tire parti d'un certain nombre d'avantages dans ses activités de logiciels et de matériel cloud pour attirer les plus grandes entreprises d'IA, notamment OpenAI, xAI, Meta, NVIDIA et AMD", ce qui l'aide à conquérir des parts de marché dans le calcul de l'IA

** BofA estime que le secteur des applications d'IA atteindra 155 milliards de dollars d'ici 2030

** Les actions d'Oracle ont grimpé en flèche grâce à l'optimisme concernant les revenus liés à l'IA, envoyant un message fort au marché dans son ensemble selon lequel la révolution technologique est toujours en pleine effervescence" - Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell ** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a augmenté de près de 20 % depuis le début de l'année grâce aux mouvements de la séance