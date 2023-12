La moité des patrons de PME redoutent une baisse de leur activité en 2024 (CPME)

(AOF) - « En cette fin d’année 2023, la baisse de l’activité est désormais en tête » des préoccupations des dirigeants de PME (47%), suivie par l’inflation (28%) et le recrutement (24%). C’est ce que révèle la dernière enquête de conjoncture réalisée par la CPME (Confédération des PME) entre le 9 novembre et le 4 décembre 2023 auprès de 1418 dirigeants de TPE-PME et publiée ce lundi. Quasiment tous (91%) ressentent l’impact de l’inflation qui se traduit par une baisse des marges pour la moitié d’entre eux (49%).

Un gros tiers des répondants (35%) s'inquiète d'une baisse de leur chiffre d'affaires, ce qui se traduit par une détérioration de leur trésorerie pour 42% d'entre eux.

L'organisation patronale ajoute que près de 7 dirigeants sur 10 (69%) se sentent "pris en sandwich" entre les augmentations de prix de leurs fournisseurs et la pression de leurs clients qui leur réclament des baisses de prix.

Plus de la moitié (52%) des dirigeants interrogés jugent également difficile l'accès au crédit bancaire, tandis que les trois quart (78%) estiment que les conditions de financement se sont durcies par rapport à 2022.