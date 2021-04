La mission Crew-2 de la Nasa s'est envolée vers l'ISS

(Actualisé avec précisions sur le lancement, retour du premier étage de la fusée et durée de la mission)

par Steve Gorman

23 avril (Reuters) - Une fusée SpaceX transportant un vaisseau Crew Dragon avec quatre astronautes à bord, dont le Français Thomas Pesquet, a décollé avec succès vendredi de Cap Canaveral, en Floride, pour une mission vers la Station spatiale internationale (ISS).

Cette mission "Crew-2" de la Nasa est la deuxième effectuée par l'agence spatiale américaine vers l'ISS à l'aide d'une capsule Crew Dragon de la société fondée par Elon Musk.

La fusée s'est envolée du pas de tir 39A du centre spatial Kennedy à l'horaire prévu de 09h49 GMT. Les images ont été retransmises en direct à la télévision, via la chaîne NASA TV.

C'est la première fois qu'un équipage est propulsé vers l'ISS avec une fusée déjà utilisée.

Le voyage vers la station spatiale, qui tourne en orbite à quelque 400 km au-dessus de la Terre, dure environ 23 heures, l'arrivée de l'équipage étant attendue samedi.

Dix minutes après le décollage, une fois sortie de l'atmosphère, le deuxième étage de la fusée s'est détaché, propulsant la capsule pour un voyage à plus de 27.000 km par heure vers son point de destination.

Le premier étage de la fusée, quant à lui, est redescendu sur Terre et a atterri en toute sécurité sur une plate-forme flottante d'atterrissage dans l'Atlantique baptisée "Of Course I Still Love You".

La mission "Crew-2" est la deuxième effectuée par l'agence spatiale américaine à l'aide d'une capsule Crew Dragon depuis que les États-Unis ont recommencé à envoyer des astronautes dans l'espace depuis le sol américain l'année dernière, après avoir longtemps dépendu de la Russie, en raison de l'abandon de leur programme de navettes spatiales en 2011.

Il s'agit également du troisième vol habité lancé dans le cadre du partenariat public-privé entre la Nasa et SpaceX. Le premier vol était une mission d'essai aller-retour transportant seulement deux astronautes en orbite en mai dernier.

MISSION DE LONGUE DURÉE

Les quatre membres de l'équipe Crew 2 sont deux astronautes de la Nasa - le commandant de la mission, Shane Kimbrough, 53 ans, et la pilote Megan McArthur, 49 ans - ainsi que l'astronaute japonais Akihiko Hoshide, 52 ans, et le Français Thomas Pesquet, 43 ans, de l'Agence spatiale européenne.

Ce dernier, qui a déjà effectué une première mission à bord de l'ISS entre novembre 2016 et juin 2017, a confié s'attendre à un séjour "plus difficile", lundi lors d'une conférence de presse virtuelle de la Nasa, non pas tant sur le plan physique - "parce que j'ai l'impression d'être dans la meilleure forme de ma vie en ce moment", a-t-il dit - que sur le plan mental.

"La première fois, on part à l'aventure, on ne sait pas exactement ce qui va être difficile. La deuxième fois, on sait exactement à quoi on s'expose. Quand on a déjà couru un marathon, on sait que ça va faire mal", a expliqué l'ingénieur aéronautique français.

Thomas Pesquet et ses coéquipiers devraient passer environ six mois à bord de l'ISS pour mener des expériences scientifiques et de la maintenance avant de retourner sur Terre.

Les quatre membres de la mission Crew 1, qui ont rejoint l'ISS en novembre, doivent regagner la Terre le 28 avril.

La mission Crew 2 est la première dans l'histoire à recourir à une fusée déjà utilisée, le propulseur du premier étage étant le même que celui qui a mis la mission Crew 1 en orbite il y a cinq mois.

Les propulseurs réutilisables, conçus pour revenir sur Terre et atterrir en toute sécurité une fois séparés du reste de la fusée quelques minutes après le lancement, sont au coeur d'une stratégie de fusée réutilisable imaginé par SpaceX pour rendre les vols spatiaux moins onéreux.

(Steve Gorman à Los Angeles, version française Camille Raynaud, Jean-Stéphane Brosse et Claude Chendjou)