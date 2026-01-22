 Aller au contenu principal
La mine chilienne de Mantoverde interrompt sa production en raison d'une grève des travailleurs
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire syndical au paragraphe 2 et d'une mise en contexte aux paragraphes 3-5)

La production à la mine de cuivre et d'or Mantoverde de Capstone Copper CS.TO , dans le nord du Chili, a été interrompue en raison de la fermeture de son usine de dessalement, dans le cadre d'une grève de près de trois semaines, a déclaré jeudi le syndicat de la mine.

Un groupe de travailleurs en grève a pris le contrôle de l'usine de dessalement, a déclaré le syndicat, tout en ajoutant qu'il n'avait pas sanctionné la prise de contrôle de l'usine. Dans un communiqué publié jeudi, Capstone a déclaré que la prise de contrôle avait commencé dimanche soir.

La grève a débuté vendredi après que le syndicat n° 2, le plus important de la mine, et Capstone ne soient pas parvenus à un accord de négociations collectives.

Le syndicat, qui représente quelque 645 membres, a déclaré le 7 janvier qu'il s'attendait à une longue grève.

Mantoverde est détenue à 70 % par Capstone et à 30 % par Mitsubishi Materials 5711.T . La mine devrait produire entre 29 000 et 32 000 tonnes de cathodes de cuivre en 2025.

