La Metropolitan Bank chute après que les problèmes de crédit ont entraîné une baisse de son bénéfice au troisième trimestre
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 15:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions de la banque communautaire Metropolitan Bank MCB.N chutent de 4,7 % à 71,01 $ avant le marché ** Jeudi en fin de journée, MCB annonce un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes de Wall Street, après avoir dépassé les estimations au cours des trois derniers trimestres, selon les données de LSEG

** La provision pour pertes de crédit a gonflé à 23,9 millions de dollars, contre 2,7 millions de dollars l'année précédente, en raison d'une relation de prêt multifamilial CRE

** Le directeur général Mark DeFazio est prudemment optimiste quant à l'achèvement de l'assainissement d'un ou de plusieurs de ces prêts avant la fin de l'année ou au cours du premier trimestre de l'année prochaine

** Piper Sandler déclare que MCB a été perçue comme ayant un portefeuille de prêts à faible risque et les investisseurs vont certainement en prendre note étant donné l'hypersensibilité autour du crédit ce trimestre

** Les trois maisons de courtage qui couvrent MCB le classent "acheter" ou plus haut; PT médian $90 - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action MCB a progressé de 27,6 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters.

