 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La menace d'embargo commercial de Trump pèse sur les actions et les obligations espagnoles
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 09:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les commentaires, les premiers échanges, les détails de la balance commerciale américaine/espagnole)

Les actions et les obligations espagnoles sont restées à la traîne d'une modeste reprise sur les autres marchés européens mercredi après que le président Donald Trump a menacé d'imposer un embargo commercial au pays suite au refus de Madrid de permettre à l'armée américaine d'utiliser ses bases pour des missions liées à des frappes sur l'Iran. L'IBEX .IBEX , l'indice phare de Madrid, a reculé de 0,1 %, contre un gain de 0,5 % pour le STOXX 600 .STOXX plus large, tandis que les coûts d'emprunt du gouvernement espagnol ont légèrement augmenté. Les coûts d'emprunt du gouvernement espagnol ont légèrement augmenté, ce qui a poussé la prime que les investisseurs souhaitent obtenir pour détenir de la dette espagnole plutôt que des obligations allemandes de référence à son plus haut niveau depuis décembre, à près de 47 points de base.

* Les rendements des obligations espagnoles à 10 ans

ES10YT=RR sont restés stables, tandis que ceux de la dette allemande de référence à 10 ans ont baissé de 1,1 point de base à 2,764 %.

* "C'est un livre de jeu que Donald Trump a déjà utilisé contre de nombreux pays, y compris l'Espagne. Ma première réaction a été de dire que l'UE est traitée comme un bloc commercial unique et que ce sera donc délicat pour les États-Unis. Il y a certaines choses qui sont manifestement espagnoles (et qui pourraient être ciblées)", a déclaré James Rossiter, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale, TD Securities London.

* Les actions des grands prêteurs Banco Santander SAN.MC et BBVA BBVA.MC étaient en baisse de 0,5 à 1 %, tandis que celles des rivaux plus petits Caixabank CABK.MC et Bankinter

BMK.MC ont chuté de près de 2 %.

* "L'Espagne a été terrible", a déclaré M. Trump aux journalistes lors d'une réunion avec le chancelier allemand Friedrich Merz, ajoutant qu'il avait demandé au secrétaire au Trésor Scott Bessent de "cesser toute relation" avec l'Espagne.

* Les États-Unis ont enregistré un excédent commercial avec l'Espagne pour la quatrième année consécutive en 2025, à hauteur de 4,8 milliards de dollars, selon les données du Bureau du recensement des États-Unis, les exportations américaines s'élevant à 26,1 milliards de dollars et les importations à 21,3 milliards de dollars. Les exportations américaines de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié vers l'Espagne ont augmenté ces dernières années.

Valeurs associées

BANCO SANTANDER
9,5760 EUR Sibe -0,47%
BANKINTER
13,1750 EUR Sibe -2,55%
BBVA
18,0600 EUR Sibe -0,03%
CAIXABANK
9,8040 EUR Sibe -2,30%
IBEX 35
17 066,2000 Pts Sibe -0,12%
STOXX Europe 600
607,47 Pts DJ STOXX +0,50%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank