La menace d'embargo commercial de Trump pèse sur les actions et les obligations espagnoles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les commentaires, les premiers échanges, les détails de la balance commerciale américaine/espagnole)

Les actions et les obligations espagnoles sont restées à la traîne d'une modeste reprise sur les autres marchés européens mercredi après que le président Donald Trump a menacé d'imposer un embargo commercial au pays suite au refus de Madrid de permettre à l'armée américaine d'utiliser ses bases pour des missions liées à des frappes sur l'Iran. L'IBEX .IBEX , l'indice phare de Madrid, a reculé de 0,1 %, contre un gain de 0,5 % pour le STOXX 600 .STOXX plus large, tandis que les coûts d'emprunt du gouvernement espagnol ont légèrement augmenté. Les coûts d'emprunt du gouvernement espagnol ont légèrement augmenté, ce qui a poussé la prime que les investisseurs souhaitent obtenir pour détenir de la dette espagnole plutôt que des obligations allemandes de référence à son plus haut niveau depuis décembre, à près de 47 points de base.

* Les rendements des obligations espagnoles à 10 ans

ES10YT=RR sont restés stables, tandis que ceux de la dette allemande de référence à 10 ans ont baissé de 1,1 point de base à 2,764 %.

* "C'est un livre de jeu que Donald Trump a déjà utilisé contre de nombreux pays, y compris l'Espagne. Ma première réaction a été de dire que l'UE est traitée comme un bloc commercial unique et que ce sera donc délicat pour les États-Unis. Il y a certaines choses qui sont manifestement espagnoles (et qui pourraient être ciblées)", a déclaré James Rossiter, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale, TD Securities London.

* Les actions des grands prêteurs Banco Santander SAN.MC et BBVA BBVA.MC étaient en baisse de 0,5 à 1 %, tandis que celles des rivaux plus petits Caixabank CABK.MC et Bankinter

BMK.MC ont chuté de près de 2 %.

* "L'Espagne a été terrible", a déclaré M. Trump aux journalistes lors d'une réunion avec le chancelier allemand Friedrich Merz, ajoutant qu'il avait demandé au secrétaire au Trésor Scott Bessent de "cesser toute relation" avec l'Espagne.

* Les États-Unis ont enregistré un excédent commercial avec l'Espagne pour la quatrième année consécutive en 2025, à hauteur de 4,8 milliards de dollars, selon les données du Bureau du recensement des États-Unis, les exportations américaines s'élevant à 26,1 milliards de dollars et les importations à 21,3 milliards de dollars. Les exportations américaines de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié vers l'Espagne ont augmenté ces dernières années.