La marque de vêtements de sport On prévoit une hausse de ses bénéfices en 2026 grâce à l'attrait qu'elle exerce sur une clientèle plus jeune et féminine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La marque On augmente ses prévisions de rentabilité annuelle grâce aux ventes de nouvelles baskets

* La collaboration avec Zendaya attire les jeunes femmes vers la marque

* Le co-PDG affirme que les clients d'On peuvent faire face à la hausse des prix de l'essence

(Ajout de la croissance des actions et du chiffre d'affaires au paragraphe 4, du cours de l'action au paragraphe 9 et dans le graphique, ainsi que du commentaire d'un consommateur au paragraphe 10) par Helen Reid et Juveria Tabassum

La marque de vêtements de sport On

ONON.N 49G.BN a relevé mardi ses prévisions de marge bénéficiaire après de solides ventes au premier trimestre, alors que la société suisse continue de gagner du terrain sur le marché des baskets et des chaussures de course longtemps dominé par Nike et Adidas.

Avec l'actrice Zendaya, âgée de 29 ans, comme ambassadrice de la marque, le co-PDG Caspar Coppetti a déclaré qu'On ciblait les jeunes consommatrices, ajoutant qu'une gamme de vêtements lancée avec Zendaya en avril connaissait un grand succès.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a progressé de 14,5 % pour atteindre 831,9 millions de francs suisses (1,07 milliard de dollars), dépassant les prévisions moyennes des analystes qui tablaient sur 822,5 millions de francs, selon les données compilées par LSEG.

L'action On a progressé d'environ 5 % en pré-ouverture après que la société a annoncé qu'elle tablait désormais sur une marge opérationnelle comprise entre 19,5 % et 20 % pour 2026, contre 18,5 % à 19 % précédemment, et sur une marge brute d'au moins 64,5 %. Elle a maintenu son objectif d'une croissance des ventes d'au moins 23 % cette année.

DES LANCEMENTS RÉUSSIS STIMULENT LES MARGES

M. Coppetti a déclaré que la rentabilité avait été favorisée par le succès des lancements de nouvelles baskets, la Cloudtilt – vendue entre 170 et 190 euros – ayant été la chaussure la plus vendue chez Foot Locker Europe en mars.

Cependant, la vigueur du franc suisse a pesé sur les chiffres de vente d'On en Amérique, son plus grand marché en termes de chiffre d'affaires, avec une croissance de seulement 3,1 % contre une hausse de 32,7 % il y a un an. L'Asie-Pacifique a été la région la plus performante avec une croissance des ventes de 44,4 %.

On a remanié sa direction, les cofondateurs David Allemann et Caspar Coppetti ayant pris la relève en tant que co-PDG le 1er mai, en remplacement de Martin Hoffmann. Frank Sluis, anciennement du groupe de supermarchés Ahold Delhaize, a rejoint l'entreprise au poste de directeur financier à la même date.

« Nous sommes très heureux d’avoir trouvé, en la personne de Frank Sluis, quelqu’un issu d’une entreprise dont le chiffre d’affaires avoisine les 100 milliards de dollars et qui pourra également nous aider à tirer parti de certaines de ces économies d’échelle », a déclaré M. Coppetti.

L'action se trouve près de son plus bas niveau depuis deux ans, ayant chuté de plus de 20 % depuis le début de l'année, alors que le choc des prix de l'énergie déclenché par la guerre en Iran entame la confiance des consommateurs aux États-Unis et en Europe.

M. Coppetti a déclaré n'avoir constaté jusqu'à présent aucun impact de la crise énergétique sur la demande, ajoutant que les clients d'On sont généralement moins sensibles à la hausse des prix de l'essence.

(1 $ = 0,7797 franc suisse)