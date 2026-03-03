La marque de vêtements de sport On pourrait bénéficier d'une baisse des droits de douane américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* On prévoit une croissance des ventes de 23 % en 2026

* La marge bénéficiaire devrait atteindre 63 % en 2026

* Les remboursements tarifaires potentiels seront réinvestis dans l'entreprise et non répercutés sur les consommateurs, selon le directeur général

(Ajout d'actions au paragraphe 3) par Helen Reid

On Holding ONON.N voit la baisse des tarifs douaniers américains après que la Cour suprême a annulé les taxes d'urgence du gouvernement comme un coup de pouce possible pour la marque suisse de vêtements de sport à croissance rapide, a déclaré le directeur général Martin Hoffmann mardi, alors qu'il a publié de solides résultats trimestriels.

La société, qui vend des chaussures de course à partir de 150 $, prévoit une croissance des ventes d'au moins 23 % en 2026 à taux de change constant, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance de 30 % enregistrée en 2025, mais qui reste supérieure à celle de ses grands rivaux Nike NKE.N et Adidas ADSGn.DE .

Les actions de On, cependant, étaient en baisse de 11 % dans les échanges de pré-marché, dans le cadre d'une baisse plus large du marché.

La société prévoit une augmentation de la marge bénéficiaire annuelle d'au moins 63 %, contre 62,8 % en 2025, les perspectives ne tenant pas encore compte d'une baisse du taux des droits de douane américains.

Les États-Unis, le plus grand marché d'On, ont commencé la semaine dernière à percevoir un nouveau droit de douane général temporaire de 10 % sur les importations, et prévoient de le porter à 15 %. Même dans ce cas, les droits de douane resteraient bien inférieurs aux droits supplémentaires de 20 % imposés l'année dernière à des pays tels que le Viêt Nam et l'Indonésie, qui sont des centres d'approvisionnement clés pour On.

"Si les 15 % deviennent la nouvelle réalité, cela représenterait une hausse supplémentaire par rapport aux prévisions que nous avons données", a déclaré M. Hoffmann à l'agence Reuters.

M. Hoffmann a également déclaré que On faisait partie des entreprises qui ont demandé des remboursements de droits de douane et que les recettes éventuelles seraient réinvesties dans l'entreprise plutôt que répercutées sur les consommateurs.

Les ventes de la société au quatrième trimestre ont augmenté de 22,6 % pour atteindre 743,8 millions de francs suisses (949,69 millions de dollars), aidées par des rabais limités pendant la période des fêtes de fin d'année. Les analystes estimaient en moyenne à 724,3 millions de francs suisses, selon les données compilées par LSEG.

L'accent mis sur les acheteurs aisés a aidé On, alors que les marques ciblant les consommateurs à faible revenu ont été touchées par la réduction des dépenses dans une économie de plus en plus polarisée, en particulier aux États-Unis.

"Le solide portefeuille de produits que nous avons, l'innovation que nous apportons au marché et notre position de premier plan nous permettent de prendre de l'élan à l'échelle mondiale et de trouver un écho auprès des clients dans le monde entier", a déclaré M. Hoffmann, ajoutant que la marque prévoit d'ouvrir 10 à 15 magasins cette année.

Le bénéfice trimestriel ajusté avant intérêts, impôts et amortissements a augmenté de 31,8 % pour atteindre 131 millions de francs.

(1 $ = 0,7832 franc suisse)