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La marque de vêtements de sport On en hausse après avoir relevé son objectif de marge bénéficiaire annuelle
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 11:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Les actions de la marque de vêtements de sport On Holding ONON.N , cotées aux États-Unis, ont progressé de 5% à 35,79 dollars avant l'ouverture du marché ** La société relève ses prévisions de marge bénéficiaire annuelle après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à la demande pour ses chaussures de course haut de gamme, telles que le modèle Cloudtilt, auprès d'une clientèle jeune et aisée

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre bondit de 14,5% pour atteindre 831,9 millions de francs suisses (1,07 milliard de dollars), dépassant les estimations de 822,5 millions de francs

** ONON table sur une marge opérationnelle annuelle comprise entre 19,5% et 20%, contre 18,5% à 19% précédemment

** Vise également une marge brute d'au moins 64,5%, contre au moins 63,0% prévu précédemment

** ONON maintient son objectif de chiffre d'affaires annuel avec une croissance d'au moins 23% en glissement annuel

** À la clôture d'hier, l'action a perdu environ 26% depuis le début de l'année

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ON HOLDING RG-A
34,030 USD NYSE -3,42%
TOAST RG-A
24,185 USD NYSE -3,43%
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