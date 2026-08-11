La marque de vêtements de sport On en baisse après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

11 août - ** Les actions de la marque de vêtements de sport On

49G.BN ONON.N cotées aux États-Unis ont chuté de 22,36 % à 30,11 dollars, leur plus bas niveau depuis mai 2024

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée de son histoire, si ces pertes se confirment

** La société n'a pas atteint les estimations de chiffre d'affaires du deuxième trimestre, pénalisée par une faible demande dans un contexte de consommation difficile et par la hausse des coûts liée aux droits de douane américains

** Enregistre un chiffre d’affaires net trimestriel de 850,3 millions de francs suisses (1,05 milliard de dollars) contre une estimation de 878,16 millions de francs

** La croissance trimestrielle du chiffre d’affaires en Amérique, qui représente plus de la moitié de son chiffre d’affaires, s’établit à 13 % à taux de change constant, contre une hausse de 17 % au trimestre précédent

** “Nous observons désormais des entreprises comme ONON et VFC subir des pressions liées à une dynamique inverse, affichant une croissance de leurs ventes directes aux consommateurs (DTC) mais des résultats décevants dans le commerce de gros” – Guggenheim Securities

** Et d’ajouter: “Les investisseurs avec lesquels nous nous sommes entretenus se montraient de plus en plus optimistes à l’approche de la publication des résultats, beaucoup d’entre eux indiquant qu’ils adoptaient une position à contre-courant”

** Cependant, On relève ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et de marge brute

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 16,6 % depuis le début de l'année

(1 dollar = 0,8110 franc suisse)