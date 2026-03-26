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La marque de soins capillaires Olaplex va être rachetée par l'Allemand Henkel pour 1,4 milliard de dollars
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 08:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La marque de soins capillaires Olaplex Holdings OLPX.O a annoncé jeudi qu'elle avait conclu un accord définitif en vue de son acquisition par le fabricant allemand de biens de consommation Henkel HNKG.DE pour un montant de 1,4 milliard de dollars.

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