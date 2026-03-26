La marque de soins capillaires Olaplex va être rachetée par l'Allemand Henkel pour 1,4 milliard de dollars

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La marque de soins capillaires Olaplex Holdings OLPX.O a annoncé jeudi qu'elle avait conclu un accord définitif en vue de son acquisition par le fabricant allemand de biens de consommation Henkel HNKG.DE pour un montant de 1,4 milliard de dollars.