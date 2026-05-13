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La marge brute d'Adecco devrait rester sous pression, le titre chute de -13%
information fournie par AOF 13/05/2026 à 10:43

(Zonebourse.com) - Jefferies indique dans son étude du jour que le chiffre d'affaires du trimestre a dépassé les attentes, malgré une marge brute plus faible et des frais généraux et administratifs plus élevés qu'anticipé, entraînant un résultat d'exploitation (ajusté pour Fesco) inférieur aux prévisions.

Selon l'analyste, la marge brute devrait rester sous pression et, contrairement aux trimestres précédents, cette baisse ne sera pas compensée par une diminution des frais généraux et administratifs.

RBC prévoit également une marge brute légèrement inférieure et des frais généraux et administratifs légèrement supérieurs par rapport aux prévisions consensuelles qui tablaient respectivement sur une stagnation et une baisse de 7 millions d'euros.

"Ceci laisse présager une révision à la baisse de l'EBIT d'environ 5 % et du BPA d'environ 7 % pour le deuxième trimestre" souligne Jefferies.

La marge brute est en baisse à 18,8 % au 1er trimestre (-60 points de base sur un an, -20 points de base hors effets de change), légèrement inférieure au consensus de 18,9 % (Jefferies : 18,9 %) et aux prévisions du groupe (" globalement stable par rapport aux 19,1 % du 4ème trimestre ".

Jefferies note également que les frais généraux et administratifs atteignent 935 millions d'euros (stables sur un an en données organiques, soit une baisse de 4 % sur un an en données publiées), un montant supérieur aux prévisions (Jefferies : 916 millions d'euros).

RBC indique pour sa part que le flux de trésorerie disponible a été plus faible, en raison d'une sortie de fonds de roulement de 296 millions d'euros liée à la croissance plus forte.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 10:43:00.

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