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La Malaisie interdit aux moins de 16 ans de s'inscrire sur les réseaux sociaux
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 10:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Malaisie a commencé à interdire aux moins de 16 ans de créer des comptes sur les réseaux sociaux, a annoncé lundi son autorité de régulation des communications, dans le cadre de ses efforts accrus visant à protéger les mineurs contre l'exposition à des contenus préjudiciables en ligne. Ce pays d'Asie du Sud-Est rejoint un nombre croissant de pays qui mettent en place des mesures visant à réglementer l'accès aux plateformes en ligne, dans un contexte d'inquiétudes grandissantes concernant l'impact des réseaux sociaux sur la santé et la sécurité des enfants.

* À partir de lundi, les plateformes de réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram de Meta Platforms META.O , TikTok et YouTube d'Alphabet GOOGL.O , doivent procéder à une vérification de l'âge à l'aide de documents officiels délivrés par le gouvernement, a déclaré la Commission malaisienne des communications et du multimédia.

* Des amendes pouvant atteindre 10 millions de ringgits (2,5 millions de dollars) pourront être infligées aux plateformes de réseaux sociaux qui ne se conformeraient pas à cette obligation.

* "Cette mesure ne vise pas à interdire l'accès à Internet aux enfants ni à leur refuser l'accès à la technologie", a-t-elle précisé, mais plutôt à renforcer la responsabilité des plateformes de réseaux sociaux, des parents et des tuteurs dans la protection des mineurs en ligne.

* La vérification de l'âge des utilisateurs existants sera mise en œuvre par les plateformes de réseaux sociaux sur une période de six mois.

* La Malaisie a renforcé la surveillance des entreprises de réseaux sociaux après avoir constaté une forte augmentation des contenus en ligne préjudiciables ces dernières années, et sévit contre les contenus qui cherchent délibérément à attiser les tensions raciales ou religieuses, ou qui critiquent la monarchie.

(1 $ = 3,9630 ringgits)

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