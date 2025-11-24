La Malaisie envisage d'interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans à partir de 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Malaisie prévoit d'interdire les médias sociaux aux utilisateurs de moins de 16 ans à partir de l'année prochaine, rejoignant ainsi une liste croissante de pays qui choisissent de limiter l'accès aux plateformes numériques en raison de préoccupations liées à la sécurité des enfants.

Le ministre des communications, Fahmi Fadzil, a déclaré dimanche que le gouvernement examinait les mécanismes utilisés pour imposer des restrictions d'âge pour l'utilisation des médias sociaux en Australie et dans d'autres pays, en invoquant la nécessité de protéger les jeunes contre les dangers en ligne tels que la cyberintimidation, les escroqueries financières et les abus sexuels sur les enfants.

"Nous espérons que d'ici l'année prochaine, les plateformes de médias sociaux se conformeront à la décision du gouvernement d'interdire aux moins de 16 ans d'ouvrir un compte d'utilisateur", a-t-il déclaré aux journalistes, selon une vidéo de ses propos mise en ligne par le quotidien local The Star.

Les effets des médias sociaux sur la santé et la sécurité des enfants sont devenus une préoccupation mondiale croissante, avec des entreprises telles que TikTok, Snapchat, Google

GOOGL.O et Meta Platforms META.O - l'opérateur de Facebook, Instagram et Whatsapp - faisant face à des poursuites aux États-Unis pour leur rôle dans l'alimentation d'une crise de santé mentale.

En Australie, les plateformes de médias sociaux s'apprêtent à désactiver les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans le mois prochain, dans le cadre d'une interdiction générale pour les adolescents qui est surveillée de près par les autorités de régulation du monde entier.

La France, l'Espagne, l'Italie, le Danemark et la Grèce testent conjointement un modèle pour une application de vérification de l'âge.

L'Indonésie, pays voisin de la Malaisie, a déclaré en janvier qu'elle prévoyait de fixer un âge minimum pour les utilisateurs de médias sociaux, mais a ensuite publié une réglementation moins stricte exigeant des plateformes technologiques qu'elles filtrent les contenus négatifs et imposent des mesures de vérification de l'âge plus strictes.

Ces dernières années, la Malaisie a soumis les entreprises de médias sociaux à une surveillance accrue en réponse à ce qu'elle considère comme une augmentation des contenus préjudiciables, notamment les jeux d'argent en ligne et les messages liés à la race, à la religion et à la royauté.

Les plateformes et les services de messagerie qui comptent plus de 8 millions d'utilisateurs en Malaisie doivent désormais obtenir une licence en vertu d'une nouvelle réglementation entrée en vigueur en janvier.