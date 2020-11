Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La majorité des Français n'a pas l'intention de se faire vacciner-sondage Reuters • 29/11/2020 à 00:00









PARIS, 29 novembre (Reuters) - La majorité des Français n'a pas l'intention de se faire vacciner contre le COVID-19 lorsqu'un vaccin sera disponible, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche. Cinquante-neuf pour cent des Français ont indiqué qu'ils n'iraient pas ou probablement pas se faire vacciner. A l'inverse, 41% ont dit qu'ils étaient favorables au vaccin. Les réticences venaient plus majoritairement de personnes se disant proches des idées de La France insoumise et du Rassemblement national. Les trois quarts des répondants qui se reconnaissent dans ces deux partis ont fait savoir qu'ils n'iraient pas ou probablement pas se faire vacciner. La moitié des répondants proches des idées des Républicains (51%) et du parti Socialiste (47%) ont également fait cette réponse. Seuls un quart des répondants fidèles aux idées de La République en marche ont dit ne pas vouloir se faire vacciner. L'enquête a été menée en ligne du 26 au 27 novembre auprès d'un échantillon de 1.013 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Depuis le début de l'épidémie, le virus a fait 52.127 morts en France et contaminé 2.208.699 personnes. (Caroline Pailliez)

