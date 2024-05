La maison mère de Royal Mail annonce un retard dans la publication de ses résultats

International Distributions Services (IDS), maison mère de l'opérateur postal britannique Royal Mail, que veut racheter le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a annoncé ne pas être en mesure de publier ses résultats jeudi comme prévu, invoquant un retard dans l'audit de ses comptes.

( AFP / ADRIAN DENNIS )

Le cabinet KPMG, auditeur du groupe, "a demandé un délai supplémentaire pour mener à bien les procédures standards habituelles après un retard dans ses évaluations" des comptes, a indiqué IDS dans un communiqué jeudi en début d'après-midi.

Le Conseil d'administration "confirme qu'il s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté" pour la période "soit globalement conforme aux prévisions publiées précédemment", poursuit l'entreprise, qui annoncera "dès que raisonnablement possible" une nouvelle date pour la publication de ses résultats.

Le titre d'IDS à la Bourse de Londres était en recul de 2,14% à 320,60 pence jeudi vers 13H45 GMT.

Le groupe en difficultés avait indiqué la semaine dernière avoir reçu une offre de rachat relevée à 3,5 milliards de livres (4,1 milliards d'euros) de M. Kretinsky qu'il se disait enclin à accepter (il s'agit à ce stade d'une proposition non contraignante).

EP Corporate Group, société du milliardaire qui détient déjà 27,6% d'IDS, avait soumis le 9 avril une précédente proposition à 3 milliards de livres, qui avait été jugée trop faible et rejetée, mais le Tchèque disait vouloir "continuer à s'engager de manière constructive" avec le groupe de logistique.

L'offre fait polémique dans la classe politique, alors que le parti travailliste, donné largement gagnant pour les élections nationales attendues cette année, a envoyé une lettre à M. Kretinsky pour demander "des garanties" notamment "que Royal Mail reste domiciliée au Royaume-Uni, y paie des impôts et y conserve son siège social".

Dans sa nouvelle proposition, EP s'est engagé à maintenir "un service à prix unique pour l'ensemble du Royaume-Uni et la livraison en six jours pour les lettres de première classe", la protection de la marque "Royal Mail" ou encore le maintien du siège de l'entreprise au Royaume-Uni, a assuré IDS.

Royal Mail, ancien groupe public dont les origines remontent à plus de 500 ans, privatisé en 2013, a pâti ces dernières années de la baisse du volume de colis à livrer, de graves défaillances dans la distribution du courrier et d'une grève pour les salaires.

Le groupe a perdu 419 millions de livres en 2022-23, et 319 millions pour les seuls six premiers mois de l'exercice 2023-24, entre envolée des coûts et chute des envois de courriers, remplacés par les emails.