La Maison Blanche va accueillir des entreprises spécialisées dans l'IA pour faire le point sur le cadre réglementaire en matière d'IA, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a invité mardi des représentants des principales entreprises du secteur de l'intelligence artificielle, notamment OpenAI, Google et Anthropic, à examiner la version finale d'un cadre de régulation de l'IA, a rapporté lundi le site The Information, citant des sources proches du dossier.