 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Maison Blanche va accueillir des entreprises spécialisées dans l'IA pour faire le point sur le cadre réglementaire en matière d'IA, selon The Information
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 16:39
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump a invité mardi des représentants des principales entreprises du secteur de l'intelligence artificielle, notamment OpenAI, Google et Anthropic, à examiner la version finale d'un cadre de régulation de l'IA, a rapporté lundi le site The Information, citant des sources proches du dossier.

Valeurs associées

ALPHABET-A
373,3900 USD NASDAQ +4,85%
AMAZON.COM
285,8600 USD NASDAQ +5,26%
MICROSOFT
487,2350 USD NASDAQ +4,84%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 613,82 +1,22%
HAFFNER ENERGY
0,441 +35,69%
BIOPHYTIS
0,04 +525,00%
Pétrole Brent
83,84 -6,27%
2CRSI
24,54 -4,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank