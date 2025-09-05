La Maison Blanche s'attend à ce que la Fed envisage une réduction plus importante de ses taux d'intérêt après la publication de données décevantes sur l'emploi

(Refonte avec les commentaires de Kevin Hassett)

La Maison Blanche s'attend à ce que la Réserve fédérale envisage au moins une réduction plus importante de ses taux lors de sa réunion à la fin du mois, après que les données sur l'emploi du mois dernier aient montré un marché du travail "décevant", a déclaré vendredi le conseiller économique du président américain Donald Trump.

"La principale attente du marché est de 25 points de base. Mais je suppose qu'il y a une attente, une discussion sur une réduction plus importante, mais je ne m'attends pas à ce que cela se produise", a déclaré le directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, Kevin Hassett, aux journalistes à la Maison Blanche après que le rapport de vendredi ait montré une croissance plus faible de l'emploi en août, alors que le taux de chômage a augmenté à 4,3 %.

Depuis des mois, Donald Trump pousse la banque centrale américaine à abaisser ses taux de référence, affirmant que les réductions sont nécessaires pour soutenir ses politiques économiques et alimenter la croissance, même si certains critiques ont soulevé des questions sur les menaces qui pèsent sur l'indépendance de la Fed.

"Jerome Powell aurait dû baisser les taux il y a longtemps. Comme d'habitude, il est 'trop tard'!" a écrit Donald Trump dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux à la suite de la publication des chiffres de l'emploi.

Les faibles chiffres de l'emploi de vendredi ont tiré la sonnette d'alarme et sont considérés comme susceptibles de pousser les responsables politiques de la Fed à chercher à soutenir le fragile marché de l'emploi en réduisant les taux d'au moins 25 points de base lors de leur réunion des 16 et 17 septembre.

"Il s'agit d'un chiffre un peu décevant, mais je m'attends à ce qu'il soit revu à la hausse", a déclaré Kevin Hassett lors d'une autre interview accordée à CNBC.

"Le secteur du logement reste décevant. C'est un sujet que nous étudions de près à la Maison Blanche", a-t-il ajouté.