La Maison Blanche prépare un décret pour supprimer Anthropic AI, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Maison Blanche prépare un décret ordonnant formellement au gouvernement fédéral de retirer l'IA d'Anthropic de ses activités, a rapporté Axios lundi, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.