 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Maison Blanche prépare un décret pour supprimer Anthropic AI, selon Axios
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 00:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Maison Blanche prépare un décret ordonnant formellement au gouvernement fédéral de retirer l'IA d'Anthropic de ses activités, a rapporté Axios lundi, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

AMAZON.COM
213,4900 USD NASDAQ +0,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un nuage de fumée noire au-dessus du site d'une frappe aérienne israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, le 9 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 10.03.2026 00:47 

    Voici les derniers événements mardi au onzième jour de la guerre au Moyen-Orient : - Trump assure que la guerre "va se terminer bientôt" Donald Trump a assuré lundi que la guerre contre l'Iran allait "se terminer bientôt", sans préciser à quelle échéance et en ... Lire la suite

  • Image satellite, prise le 4 mars 2026 par Planet Labs PBC, montrant une école de Minab, en Iran, après un bombardement présumé le 28 février au premier jour de la guerre au Moyen-Orient ( 2026 Planet Labs PBC / - )
    Ce que l'on sait sur le bombardement d'une école en Iran
    information fournie par AFP 10.03.2026 00:25 

    Une nouvelle vidéo mise en ligne dimanche par l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr et authentifiée par le New York Times, montre un missile de croisière Tomahawk frappant une base navale près d'une école dans la ville de Minab le 28 février. L'armée ... Lire la suite

  • Des manifestants avec des photos du nouveau guide suprême, l'ayatollah Mojtaba Khamenei au centre de Téhéran, en Iran, le 9 mars 2026 ( AFP / STR )
    Trump assure que la guerre contre l'Iran "va se terminer bientôt"
    information fournie par AFP 10.03.2026 00:06 

    Donald Trump a assuré lundi que la guerre contre l'Iran allait "se terminer bientôt", sans préciser à quelle échéance, bien que Téhéran poursuive ses attaques de missiles et de drones dans le Golfe. De précédentes déclarations du président américain dans la même ... Lire la suite

  • Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon (C) et Sophia Chikirou (D), candidate LFI à la mairie de Paris, le 9 mars 2026 à La Mutualité ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )
    Match de meetings à Paris, débats en série... la campagne s'accèlère dans la dernière semaine
    information fournie par AFP 09.03.2026 23:17 

    Des meetings un peu partout, une cinquantaine de débats télévisés d'ici mercredi soir... les candidats aux municipales se démènent dans cette dernière semaine de campagne avant le premier tour, avec parfois le renfort de leaders nationaux comme Jean-Luc Mélenchon ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank