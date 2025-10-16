 Aller au contenu principal
La Maison blanche évoque un entretien fructueux entre Trump et Poutine
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 19:18

La Maison blanche a fait état d'un entretien "bon et fructueux" entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, ce jeudi.

Les deux dirigeants, qui se sont parlé pendant plus de deux heures, sont convenus d'organiser la semaine prochaine une réunion russo-américaine de haut niveau, laquelle pourrait être suivie d'un nouveau tête-à-tête entre les deux hommes, deux mois après le sommet d'Anchorage, en Alaska, a-t-elle ajouté.

(Rédaction de Washington, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine

