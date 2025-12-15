 Aller au contenu principal
La Maison Blanche envisage de conclure d'autres "accords historiques" avec le secteur minier, selon un fonctionnaire
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 17:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ernest Scheyder

L'administration Trump prévoit d'autres "accords historiques" avec le secteur minier américain pour stimuler la production de minéraux critiques pour la défense nationale et les secteurs de haute technologie, a déclaré lundi un haut fonctionnaire.

Au début de l'année, l'administration a pris des participations dans MP Materials MP.N , Lithium Americas LAC.TO et Trilogy Metals TMQ.TO . Ces transactions s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le président Donald Trump pour accroître la production nationale de lithium, de terres rares et d'autres minéraux utilisés pour la défense nationale et pour moins dépendre de la Chine, qui a utilisé ses prouesses dans le domaine des minéraux comme moyen de pression dans les négociations commerciales.

"Ce que nous voulons, c'est que les États-Unis ne soient pas dépendants d'un adversaire ou d'une autre entité étrangère, que nous contrôlions notre propre destin en ce qui concerne notre chaîne d'approvisionnement et nos minéraux essentiels", a déclaré Jarrod Agen, directeur exécutif du Conseil national de domination énergétique de la Maison-Blanche, lundi.

"Nous avons pris un bon rythme jusqu'à présent, mais ce n'est que la première année"

Lundi, Korea Zinc 010130.KS a déclaré qu'elle construirait la première raffinerie de minerais américaine depuis des décennies, avec le soutien financier de Washington.

"Vous verrez tout au long de cette administration des accords historiques en matière de minéraux critiques, des partenariats historiques avec le secteur privé et une véritable revitalisation de l'exploitation minière dans ce pays", a déclaré Jarrod Agen lors d'une conférence sur les minéraux critiques organisée par le Center for Strategic and International Studies à Washington, D.C. Ces remarques ont été diffusées sur le web.

Jarrod Agen, qui a précédemment occupé des fonctions au sein de l'entreprise de défense Lockheed Martin LMT.N , a déclaré que Donald Trump entendait "relancer" les projets miniers en Alaska et en Arizona, où Rio Tinto RIO.AX et BHP BHP.AX entendent construire l'une des plus grandes mines de cuivre au monde .

