Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Maison blanche dément souhaiter racheter Nokia et Ericsson Reuters • 07/02/2020 à 23:00









WASHINGTON, 7 février (Reuters) - Mike Pence, le vice-président américain, et Larry Kudlow, le principal conseiller économique de la Maison blanche, ont balayé vendredi l'hypothèse d'un rachat de Nokia et Ericsson qu'avait suggéré la veille le procureur général William Barr. Ce dernier a déclaré jeudi que les Etats-Unis devaient songer à prendre des participations dans les deux équipementiers européens afin de mieux concurrencer le chinois Huwaei que Washington soupçonne d'espionnage au profit de Pékin. Larry Kudlow a indiqué ce vendredi que si la Maison blanche discutait effectivement avec les deux entreprises, notamment de leur éventuelle implication dans le déploiement de la 5G aux Etats-Unis, la question de leur rachat n'était pas envisagée. (David Shepardson et Jeff Mason, version française Nicolas Delame)

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +6.58% ERICSSON-B XETRA +5.32% NOKIA XETRA +6.74% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% VERIZON COMM NYSE +0.86%