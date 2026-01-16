La Maison Blanche déclare que les droits de douane de 25 % sur les semi-conducteurs constituent une "première phase"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le tarif douanier de sécurité nationale de 25 % imposé par le ministère américain du Commerce sur certains semi-conducteurs haut de gamme, annoncé mercredi , est une mesure de "phase 1" visant à protéger le secteur et pourrait être suivie d'autres annonces dans l'attente de négociations avec d'autres pays et entreprises, a déclaré jeudi un responsable de la Maison-Blanche.

Ce responsable, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que le président Donald Trump avait précédemment menacé d'imposer des droits de douane de 100 % sur les puces qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis, alors qu'il cherche à développer la fabrication de semi-conducteurs.