La Maison Blanche accueille les grandes entreprises technologiques pour s'engager à réduire les coûts de l'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Réunion avec Microsoft, Meta et Anthropic prévue le 4 mars

*

L'engagement devrait s'appuyer sur les engagements antérieurs de Microsoft

*

Trump a dit aux grandes entreprises technologiques qu'elles devaient construire leurs propres centrales électriques

(Confirmation de la Maison Blanche, paragraphes 1 et 4, date précise de la réunion, paragraphe 2, commentaire d'Anthropic, détails de PJM) par Jarrett Renshaw et Laila Kearney

La Maison Blanche a déclaré jeudi qu'elle accueillerait la semaine prochaine les principales entreprises de centres de données et d'intelligence artificielle, notamment Microsoft MSFT.O , Anthropic et Meta Platforms META.O , afin de formaliser un accord visant à protéger les consommateurs de la hausse des coûts de l'électricité .

La réunion, prévue pour le 4 mars et rapportée pour la première fois par Reuters, devrait faire avancer une initiative que le président Donald Trump a dévoilée lors de son discours sur l'état de l'Union mardi , dans lequel il a déclaré qu'il avait dit aux grandes entreprises technologiques qu'elles devaient construire leurs propres centrales électriques pour faire fonctionner la flotte en expansion rapide des centres de données et d'autres infrastructures d'intelligence artificielle.

La promesse en cours de discussion devrait ressembler aux engagements déjà offerts plus tôt cette année par Microsoft

MSFT.O pour investir dans de nouvelles mesures de production d'électricité et d'efficacité.

"De grandes entreprises technologiques rejoindront le président Trump à la Maison Blanche la semaine prochaine pour signer officiellement l'engagement de protection des consommateurs qu'il a annoncé lors de son discours historique sur l'état de l'Union", a déclaré Taylor Rogers, porte-parole de la Maison Blanche.

L'administration Trump soutient les efforts visant à faire progresser l'intelligence artificielle en concurrence avec la Chine, mais les impacts de la prolifération des centres de données d'intelligence artificielle sur les prix de l'électricité sont devenus une vulnérabilité potentielle pour les républicains à l'approche des élections de mi-mandat de novembre.

Microsoft n'a pas précisé si elle serait présente la semaine prochaine ou si elle signerait un nouvel engagement. "Nous apprécions le travail de l'administration pour s'assurer que les centres de données ne contribuent pas à l'augmentation des prix de l'électricité pour les consommateurs", a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft.

Un porte-parole de Meta s'est refusé à tout commentaire.

"Les familles américaines ne devraient pas payer l'addition pour l'IA", a écrit Sarah Heck, porte-parole d'Anthropic, sur X. "En soutien à l'engagement de protection des consommateurs de la Maison Blanche, Anthropic s'est engagé à couvrir 100 % des augmentations de prix de l'électricité auxquelles les consommateurs sont confrontés à cause de nos centres de données."

Trump a fait de la course mondiale à l'IA, et de la sécurisation des vastes quantités d'électricité nécessaires pour l'alimenter, l'un des principaux objectifs de son second mandat. Ce programme est toutefois devenu politiquement précaire à l'approche des élections de mi-mandat, car la croissance de la demande d'énergie des centres de données fait grimper les factures d'électricité dans une grande partie du pays.

La récente prolifération de projets de centres de données géants - nécessaires à l'expansion des technologies d'intelligence artificielle - a suscité de plus en plus de protestations au niveau local et au niveau des États en raison des inquiétudes suscitées par l'augmentation des factures et de la pollution liées à ces projets. Certains projets de centres de données, ou des projets énergétiques connexes, ont été annulés ou reportés à la suite de l'opposition des villes environnantes.

Le mois dernier, l'administration Trump et plusieurs gouverneurs d'États appartenant au plus grand réseau électrique du pays, l'Interconnexion PJM, ont publié un cadre pour faire face à l'augmentation des factures d'électricité dans la région.

L'interconnexion PJM couvre la plus grande concentration de centres de données au monde. Les prévisions d'une augmentation massive du nombre de centres connectés au réseau ont fait grimper certains coûts de l'électricité sur le marché d'environ 1 000 % en moins de deux ans.

Une partie du plan de la Maison Blanche visant à maîtriser les coûts de l'électricité liés aux centres de données s'appuiera sur le cadre du PJM, ont déclaré deux sources à Reuters.