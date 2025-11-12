 Aller au contenu principal
La livre sterling toujours sous pression
information fournie par AOF 12/11/2025 à 17:40

(AOF) - La devise britannique est mal orientée face aux principales monnaies. Elle perd ainsi 0,24% à 1,1326 euro. Pour Société Générale Cross Asset Research, la tendance baissière de la livre sterling devrait se prolonger. "Le budget nous en dira plus" sur l'évolution de la livre, "mais si les fuites et les rumeurs ne sont pas complètement trompeuses, un resserrement budgétaire important donnera au Royaume-Uni une combinaison très défavorable à la monnaie, à savoir une politique budgétaire restrictive et une politique monétaire accommodante," explique le spécialiste.

Devises
