La livre sterling reste sous pression : nouvelle progression des taux longs britanniques

(AOF) - La devise britannique recule de 0,66% à 1,2283 dollar, soit son niveau le plus faible depuis fin 2023. Dans le même temps, le rendement du 10 ans britannique progresse de 5,3 points de base à 4,85%. "La faiblesse de la livre reflète le malaise croissant des investisseurs face à la chute du marché des Gilt, qui a attiré l'attention cette semaine après que les rendements des Gilt à 10 ans et à 30 ans ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis octobre 2008 et août 1998 respectivement", explique MUFG ce matin.

Les investisseurs s’inquiètent car le renchérissement du coût des emprunts de l'État britannique, s'il se confirme, exercera une pression sur le gouvernement pour qu'il prenne des mesures correctives pour maintenir sa politique budgétaire sur la bonne voie.

"La presse britannique a rapporté aujourd'hui que le chancelier Reeves était déjà en train d'élaborer des plans d'urgence pour réduire les dépenses ou augmenter les impôts", indique MUFG.