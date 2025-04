La livre sterling en repli après le ralentissement de l'inflation UK

(AOF) - La livre sterling recule de 0,62% à 1,649 euro alors que l'inflation britannique a montré des signes de ralentissement en mars : en rythme annuel, elle est ressortie à 2,6% contre 2,8% en février. Elle était attendue à 2,7%. En donnée mensuelle, elle s'affiche à 0,3% contre 0,4% attendu et 0,4% en février. "La faiblesse de l'IPC ouvre la voie à une réduction des taux de la Banque d’Angleterre. L'IPC global, l'IPC des services et l'IPCH ont tous été plus faibles que prévu", note MUFG.