La livre sterling cède du terrain face au dollar après l'inflation en octobre
information fournie par AOF 19/11/2025 à 16:52

(AOF) - La devise britannique cède 0,34% à 1,3105 dollar. Ce matin, l'inflation (IPC) au Royaume-Uni s'est élevée à 3,6% en octobre en rythme annuel contre 3,5% attendu après 3,8% en septembre. En rythme mensuel, elle est ressortie à 0,4% comme annoncé après avoir été nulle le mois précédent. L'IPC core atteint 3,4% en octobre en rythme annuel, comme attendu, après 3,5% en septembre. Ce premier ralentissement depuis mai devrait soulager quelque peu le gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre (BoE).

"Bien que notre scénario de base prévoit une quatrième baisse des taux de 25 points de base en décembre, les perspectives pour 2026 dépendent fortement des choix qui seront faits dans le prochain budget", assure Panmure Liberum, la banque d'investissement britannique.

Devises
Inflation
