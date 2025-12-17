 Aller au contenu principal
La livre sterling cède du terrain face à l'euro avant la BoE
information fournie par AOF 17/12/2025 à 16:18

(AOF) - La livre sterling cède 0,42%, à 1,1376 euro, après les données sur l'inflation britannique publiées ce matin avant l'ouverture des marchés et à la veille de la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) sur sa politique monétaire. En rythme annuel, l'inflation au Royaume-Uni s'élève en novembre à 3,2%, contre 3,5% attendu, après 3,6% en octobre. En rythme mensuel, l'inflation recule à 0,2%. Elle était attendue stable après une hausse de 0,4% le mois précédent. L'IPC core s'élève à 3,2% en rythme annuel, contre 3,4% attendu, après 3,4% en octobre.

En réaction aux dernières statistiques de l'emploi au Royaume-Uni, Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint chez Aberdeen commentait en fin de semaine dernière : "L'économie peine clairement à retrouver un quelconque élan, dans un contexte de marché du travail fragile et de préoccupations budgétaires. L'ensemble de ces éléments renforce l'argument en faveur d'une baisse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre. Nous anticipons également de nouvelles baisses l'an prochain, qui ramèneraient progressivement les taux vers un niveau proche de 3 %".

