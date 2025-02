La livre sterling bien orientée face au dollar

(AOF) - La livre sterling gagne 0,57% à 1,2514 dollar vers 17 heures ce jeudi. Les données publiées dans la matinée ont montré une progression inattendue de l'économie britannique au quatrième trimestre. Le PIB est ressorti en hausse de 0,1% alors qu'une baisse de 0,1% était anticipée par les économistes. Sur un an, la croissance s'élève à 0,9%. L'année dernière, la livre sterling s'est affichée comme la devise du G10 la plus performante par rapport au billet vert.

