La livre sterling bien orientée après l'emploi britannique

(AOF) - La livre sterling grappillait 0,02% à 1,1847 euro vers 16 heures ce mardi après la publication plus tôt dans la journée des statistiques sur l'emploi britannique. La croissance des salaires s'est ralentie outre-Manche en juillet (à 4% contre 4,1% de consensus après +4,6% en juin) pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus de deux ans. Le taux de chômage est, pour sa part, ressorti à 4,1%, en ligne avec les prévisions après 4,2% en juin.

Face au billet vert, la livre sterling reculait de 0,16% à 1,3054 dollar, à la veille des données sur l'inflation américaine en août et du débat présidentiel télévisé entre Donald Trump et Kamala Harris.